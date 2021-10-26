16-летняя девочка и двое взрослых тяжело ранены в ДТП под Брянском

Аварию спровоцировал нарушивший правила разворота водитель.

Три человека, включая несовершеннолетнюю, пострадали в ДТП, которое произошло 25 октября около 18.25 на 10-м километре дороги Брянск – Сельцо в Брянском районе.

Как сообщает областная ГИБДД, 41-летний водитель Renault Laguna, двигаясь в сторону Сельцо, остановился на правой обочине, а затем начал разворачиваться через сплошную линию и столкнулся с попутным Renault Trafic под управлением 34-летнего водителя.

Водителя Renault Laguna госпитализировали с закрытым переломом костей таза справа. Его 28 летнюю пассажирку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом коленного сустава и разрывом селезенки. 16-летнюю девочку, также находившуюся в Renault Laguna, госпитализировали с тупой травмой живота, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.