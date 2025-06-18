16-летнюю жительницу Карачевского района обвинили в краже денег из дома

16-летнюю жительницу Карачевского района обвинили в краже 340 тысяч рублей из чужого дома. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители раскрыли крале крупной суммы денег из частного дома в посёлке Кокоревка Суземского района. По версии правоохранителей, к хищению причастна 16-летняя жительница Карачевского района. Утром 13 апреля 2025 года подросток приехала в поселок. Она незаконно проникла в частный дом на улице Трубчевской, хозяев которого не было. Девушка забрала 340 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело. Девушке предъявили обвинение. Ущерб фигурантка возместила.