Лжебанкиры обманули 12 брянцев за неделю

Лжебанкиры похитили свыше семи миллионов рублей у 12 брянцев за неделю. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе жертвами дистанционных и кибермошенников стали 26 жителей Брянской области. Злоумышленники похитили у потерпевших 10 215 000 рублей.

Почти в половине случаев мошенники представлялись сотрудниками банков. Они информировали о якобы подозрительных действиях со счетами и картами. Потерпевшие сами называли конфиденциальные данные, в том числе коды для подтверждения операций. Лжебанкиры похитили со счетов 12 потерпевших 7 120 000 рублей.