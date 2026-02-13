Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Брянский суд обязал владелицу счёта из Саратова вернуть похищенные мошенниками у пенсионера деньги

2026, 13 февраля 11:26
Брянский суд обязал владелицу счёта из Саратова вернуть похищенные мошенниками у пенсионера деньги. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В августе 2024 года житель Фокинского района Брянска стал жертвой телефонных мошенников. По их указанию пенсионер через банкомат внёс на указанный злоумышленниками банковский счёт 179 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. В ходе расследования стражи порядка выяснили, что счёт принадлежит 40-летней жительницы Саратова.

Прокуратура направила в Ленинский районный суд города Саратова иск о взыскании с женщины всей суммы неосновательного обогащения. Высшая инстанция требования прокурора удовлетворила.

