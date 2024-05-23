17 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Клинцах

17 человек эвакуировали спасатели из горящей пятиэтажки в Клинцах. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Утром в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Клинцах. На улице Ворошилова загорелась кухня в квартире в пятиэтажном доме.

На вызов прибыли пожарные на двух автоцистернах и автолестнице. Они спасли из горящей квартиры человека. Из подъезда вывели ещё 17 жильцов.

Огонь оперативно потушили. Причину возгорания предстоит выяснить экспертам.