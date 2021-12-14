17-летнего мошенника задержали суражские полицейские

Юноша обманом похитил три автомобиля и 14 тысяч рублей.

В полицию обратился житель села Лопазна Суражского района. Он рассказал, что отдал в ремонт свой автомобиль малознакомому молодому человеку. За работу он заплатил 14 тысяч рублей. Однако несколько месяцев не может получить обратно машину. Деньги работник также вернуть отказался.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель села. Выяснилось, что он совершил ещё два аналогичных преступления. Чужие машины он использовал для поездок.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.