17-летняя девушка пострадала в ДТП на брянской трассе

17-летняя пассажирка попала в больницу после аварии на трассе в Суражском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 29 км автодороги «Мглин-Сураж» в Суражском районе произошло ДТП. 18-летний водитель не справился с управлением автомобиля «Лада Приора» при проезде перекрестка с круговым движением. Легковушка вылетела в кювет.

17-летняя пассажирка с травмами попала в больницу.

Инспекторы выяснили, что водитель 26 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за превышение скорости.