18-летний мотоциклист повредил голову в ДТП в Клинцах

Девушка-водитель не пропустила двухколёсный транспорт.

18-летний мотоциклист получил травму головы в ДТП в Клинцах.

В ГИБДД рассказали, что на улице Свердлова 32-летняя девушка-водитель Opel CORSA на перекрёстке не уступила дорогу мотоциклу Motoland. При столкновении пострадал 18-летний байкер.

Молодой человек с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головы попал в больницу. Мотоциклист в момент аварии был в шлеме.