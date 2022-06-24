Ребёнок попал в больницу.

18-летний водитель сбил девочку в посёлке Любохна в Дятьковском районе. Авария произошла на улице Свердловской.

Как рассказали в Госавтоинспекции, 18-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он сбил 11-летнюю девочку-пешехода. Ребёнок шёл по обочине.

Девочка получила ушибы грудной клетки, поясничного отдела и рваную рану бедра. Ребёнка отвезли в больницу.

На водителя составили административные протоколы.

Кроме того, ГИБДД планирует сообщить в прокуратуру об отсутствии на этом участке дороги тротуаров и заросшей травой обочине.