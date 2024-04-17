180 единиц оружия и более трёх тысяч патронов изъяли брянские стражи порядка

180 единиц оружия более трёх тысяч патронов изъяли брянские правоохранители в рамках рейдовых мероприятий. Об этом сообщил в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции Брянской области провели операцию «Оружие». Вместе с коллегами из других ведомств они осуществили более 6000 проверок. На 99 владельцев оружия стражи порядка составили протоколы об административных правонарушениях. Также возбуждено одно уголовное дело.

Так,у жителя села Увелье правоохранители изъяли незарегистрированное охотничье ружье, 13 патронов и банку с порохом. А дома у жителя Бежицкого района полицейские обнаружили два ножа, саблю, кастет и 20 патронов.

Всего из незаконного оборота правоохранители изъяли 180 единиц оружия и почти 3800 патронов. 76 единиц оружия и 61 патрон жители сдали добровольно.