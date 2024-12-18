19-летнего пешехода сбили два автомобиля в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне в Советском районе Брянска на улице Красноармейской произошла авария. 66-летний водитель за рулём автомобиля Datsun левым боковым зеркалом задел 19-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого Hyundai Solaris сбил молодого человека.

Пешеход попал в больницу с кровоизлиянием, пневмотораксом, переломами костей лица, черепа, рёбер и ушибами лёгких.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.