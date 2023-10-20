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19-летний брянец оплатил покупки с карты пожилой женщины

2023, 20 октября 15:29 Происшествия
19-летний брянец оплатил покупки с карты пожилой женщины
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19-летний брянец нашёл банковскую карту пожилой женщины и оплатил её покупки на 4700 рублей. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. 

В полицию о потере кошелька с пятью тысячами рублей и банковской картой сообщила 61-летняя жительница Бежицкого района областного центра. Обнаружив пропажу, женщина заблокировала платежное средство. Но неизвестный успел потратить с карты около 4700 рублей.

Полицейские установили подозреваемого за три дня. 19-летний житель Брянска ранее закон не нарушал. Чужой картой он оплатил покупки в магазинах. Молодой человек возместил потерпевшей ущерб 

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