19-летний водитель Opel протаранил электроопору на Московском проспекте Брянска

Травмы получили два пассажира.
Не справившийся с управлением пьяный 19-летний водитель Opel Insignia без прав протаранил ограждение и электроопору в Фокинском районе Брянска.
Авария произошла 2 июня около 0.15 у дома № 88 по Московскому проспекту. Водитель двигался от улицы Транспортной в сторону улицы Новозыбковской. Сначала он врезался в металлическое ограждение, а затем в электроопору.
У 19-летнего пассажира Opel медики диагностировали ушиб грудной клетки справа, ушиб легких, ушиб левого голеностопного сустава, ушиб и ссадины левого локтевого лучезапястного сустава, ушиб мягких тканей затылочной области. 27-летний пассажир получил ушиб грудной клетки.
В отношении водителя составили пять административных материалов, в том числе за управление автомобилем с неисправностями и повреждение проезжей части.
На дороге автоинспекторы выявили колейность и отсутствие разметки. Административное дело в отношении комитета по ЖКХ городской администрации рассмотрит мировой суд.
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