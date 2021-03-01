19-летний водитель ранен в ДТП с микроавтобусом на брянской трассе

Автомобилист выехал на встречную полосу.

Один человек пострадал в результате аварии в Суражском районе.

Как сообщает региональная ГИБДД, 27 февраля около 12.10 на 12-м километре дороги Мглин – Сураж 19-летний водитель «ВАЗ-2106» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes-Benz Sprinter.

Медики диагностировали у водителя «ВАЗа» сочетанную травму, ушибы и ссадины лба и рук и рваные раны левого коленного сустава.