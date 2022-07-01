19-летний водитель сбил ребёнка на переходе в Брянске

На автомобилиста инспекторы составили 39 протоколов.

19-летний водитель «ВАЗ-21093» сбил девятилетнего пешехода.

Авария произошла на улице Красный Маяк в Брянске. Ребёнок перебегал дорогу по пешеходному переходу без взрослых. Мальчик попал в больницу с переломом ключицы.

После проверки по СПО «Паутина» инспекторы составили на водителя 36 протоколов за непристёгнутый ремень и разговоры по телефону за рулём. Ещё три административных материала завели на автомобилиста за незарегистрированную машину, отсутствие полиса ОСАГО и наличие неисправностей.