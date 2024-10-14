20 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Дубровском районе

20 человек эвакуировали спасатели из горящей многоэтажки в Дубровском районе. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Дубровском районе. В посёлке Дубровка на улице 2-й микрорайон загорелась квартира в двухэтажном доме.

На вызов прибыли спасатели на трёх пожарных автоцистернах. Они эвакуировали из подъезда 20 жильцов. Одного человека вытащили при помощи спасательного устройства.

Пожарные оперативно справились с огнём. Люди на происшествии не пострадали. Причину возгорания выяснят эксперты.