20 человек эвакуировали сотрудники МЧС на пожаре в брянской многоэтажке

Вечером 9 октября на Степной улице в Брянске загорелась квартира на 6 этаже 14-этажного жилого дома. Сообщение о возгорании дежурная смена ГУ МЧС получила в 20.07.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть отделений огнеборцев на пожарных автоцистернах и автолестницах. На тушении работало звено газодымозащитной службы, было подано два пожарных ручных ствола, и к 20.47 открытое горение было ликвидировано.

Спасатели эвакуировали 20 человек, пострадавших нет, специалисты устанавливают причины возгорания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.