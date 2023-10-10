20 человек эвакуировали сотрудники МЧС на пожаре в брянской многоэтажке
Вечером 9 октября на Степной улице в Брянске загорелась квартира на 6 этаже 14-этажного жилого дома. Сообщение о возгорании дежурная смена ГУ МЧС получила в 20.07.
На место происшествия незамедлительно выехали шесть отделений огнеборцев на пожарных автоцистернах и автолестницах. На тушении работало звено газодымозащитной службы, было подано два пожарных ручных ствола, и к 20.47 открытое горение было ликвидировано.
Спасатели эвакуировали 20 человек, пострадавших нет, специалисты устанавливают причины возгорания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
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