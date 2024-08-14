20 раз байкеры в Брянске нарушили ПДД за три дня

20 раз байкеры в Брянске нарушили правила дорожного движения за три дня. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

В Брянске прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Мото». Сотрудники Госавтоинспекции за три дня пресекли 20 нарушений правил дорожного движения водителями мотоциклов и мопедов.

Так, один байкер был за рулём в нетрезвом состоянии. Пять человек управляли транспортом без шлема, четверо — без водительского удостоверения, один — без страхового полиса. Кроме того, мотоциклисты игнорировали требования дорожных знаков, светофоров, неправильно возили пассажиров.

На нарушителей стражи порядка составили административные материалы.