21-летний парень пропал в Брянской области
21-летнего Дмитрия Харькова ищут волонтёры и полиция в Брянской области. Ориентировку распространили в отряде «Лиза Алерт».
В посёлке Комаричи пропал 21-летний Дмитрий Александрович Харьков. С 11 марта 2024 года о местонахождении парня родные и друзья ничего не знают.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, голубые глаза. Парень был одет в белую толстовку, чёрные штаны в клетку и чёрные кроссовки.
Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.
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