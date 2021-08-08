21-летняя девушка на кроссовере сбила пешехода на тротуаре в Брянске

Серьезных травм у мужчины не обнаружили.

В Брянске 21-летняя водитель Mitsubishi Outlander стала виновницей ДТП, связанного с наездом на пешехода.

7 августа около 20.30 на улице Фокина, у стадиона «Динамо», автомобилистка, поворачивавшая на переулок Трудовой, не справилась с управлением. Сначала она вылетела на бордюр, а затем сбила 49-летнего мужчину, стоявшего на тротуаре.

Очевидцы сообщают, что на помощь девушке прибыл мужчина, возможно, связанный с правоохранительными органами.

В ГИБДД Брянской области сообщили, что пострадавшего пешехода осмотрели в лечебном учреждении, после чего медики отпустили его без назначения лечения.