23 Февраля в Брянске поймали шесть пьяных водителей

Аварий с пострадавшими в День защитника Отечества в областном центре не зарегистрировано.

В ГИБДД Брянска подвели итоги аварийности в День защитника Отечества. Всего за сутки в областном центре произошло 13 ДТП, в результате которых никто не пострадал.

Полицейские пресекли 163 нарушения Правил дорожного движения. Также они выявили шесть фактов управления автомобилем нетрезвыми водителями.