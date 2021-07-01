23 жителей Брянска арестовали за незаконную организацию азартных игр

С февраля 2019 по март 2020 года преступная группировка держала свои игровые салоны, прибыль которых исчисляется миллионами рублей.

Как сообщает 1 июля пресс-служба областной прокуратуры, 23 жителя Брянска были задержаны за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием Интернета. Расследование по этому делу завершилось.

Как выяснилось, двое людей подыскали несколько нежилых помещений в разных районах города Брянска. В комнатах установили оборудование и компьютеры. К преступникам присоединились еще более 20 местных жителей, которые участвовали в организации и контроле игорного бизнеса.

О незаконной деятельности узнали правоохранительные органы. Участников организованной преступной группировки схватили, провели обыск всех помещений, также изъяли множество техники и оборудования.

Уголовное дело направили в суд. Сейчас банда из 23 человек находится под стражей.