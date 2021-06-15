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24-летний брянец получил 10,5 года за сбыт героина

2021, 15 июня 09:30 Происшествия
24-летний брянец получил 10,5 года за сбыт героина
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Он попытался обжаловать приговор, но безуспешно.

Брянский областной суд рассмотрел жалобу 24-летнего жителя Брянска, осужденного за покушение на незаконный сбыт крупной партии наркотика.

Как сообщили в суде, ранее судимый молодой человек бесконтактным способом вместе подельником получил в Володарском районе закладку со 152 граммами героина.

Часть наркотика злоумышленники использовали для создания новых закладок, их задержали полицейские.

Володарский районный суд приговорил наркоторговца к 10 с половиной годам колонии строгого режима. Брянец попытался обжаловать приговор, однако областной суд оставил его без изменения.

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