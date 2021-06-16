24-летний брянец получил 17 лет «строгача» за торговлю более 2 кг мефедрона

Вместе со своим братом молодой человек входил в состав преступной группы, которые продавали наркотики в Брянской и Тульской областей.

15 июня Брянский областной суд признал 24-летнего местного жителя виновным в участии в преступной группе, занимающейся производством и продажей крупной партией наркотиков.

Братья отвечали за само производство и оптовые закладки. С января по июнь 2020 года они незаконно произвели более двух килограммов «мефедрона», которое разными партиями сбывали путем «закладок».

Полицейские раскрыли их в июне 2020 года. Фигурант вину признал полностью.

Суд приговорил виновного к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей.