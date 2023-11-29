25-летнего брянца подозревают в убийстве односельчанина

25-летнего брянца подозревают в причинении смертельных травм односельчанину. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. В преступлении подозревают 25-летнего жителя села Глинищево.

По версии следователей, вечером 25 ноября пьяный мужчина около дома на улице Садовой поссорился с односельчанином. Фигурант несколько раз ударил оппонента кулаком по голове. От полученных травм потерпевший умер.

Мужчине предъявили обвинения. Суд он будет ждать в СИЗО.