27-летняя девушка пострадала в ДТП на Конотопской в Брянске

Аварию спровоцировал не уступивший дорогу водитель Mitsubishi Lancer.

Один человек пострадал в результате аварии, которая произошла 11 ноября около 20.10 у дома № 20 по улице Конотопской в Фокинском районе Брянска.

Как сообщает городской ОГИБДД, 25-летний водитель Mitsubishi Lancer, двигаясь со стороны улицы Чехова в сторону улицы Жуковского, не уступил дорогу и врезался в Volkswagen Passat, 37-летний водители которого ехал по улице Богдана Хмельницкого от улицы Льговской к улице Дзержинского.

У 27-летней пассажирки Volkswagen диагностировали ушиб верхней трети правой голени.

По данным ГИБДД, оба водителя были трезвыми. По факту ДТП полицейские проводят проверку.