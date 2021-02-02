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29 брянцев перевели мошенникам почти 6 миллионов рублей за неделю

2021, 02 февраля 13:04 Происшествия
29 брянцев перевели мошенникам почти 6 миллионов рублей за неделю
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В Брянской области на минувшей неделе в полицию поступило 29 заявлений от потерпевших. Обманутые злоумышленниками граждане пополнили кошельки преступников на 5 898 900 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В большинстве случаев телефонные мошенники представлялись сотрудниками банков. Под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита на выгодных условиях, компенсации или бонусов злоумышленники узнавали данные банковской карты собеседника, а также – сколько денег находится на счету.

Финальным аккордом, после которого деньги потерпевших уходили преступникам, становилось SMS-сообщение с кодом подтверждения операции. Жертвы мошенничества добровольно передавали эти данные неизвестному собеседнику. И это – несмотря на предупреждения об опасности таких действий, которые содержатся в самом пришедшем на телефон сообщении.

Также лжебанкиры нередко предлагают собеседнику перевести свои сбережения с «уязвимого» на «безопасный» банковский счет. В результате – со счетов 29 потерпевших пропали 5 898 900 рублей.

Полицейские уточняют обстоятельства происшествий и решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье «Мошенничество».

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