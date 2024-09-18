31-летний Николай Лукашов пропал в Брянске

31-летнего Николая Лукашова из Брянска почти неделю ищут волонтёры и полиция. Ориентировку распространили в отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропал Николай Александрович Лукашов. 31-летний мужчина перестал выходить на связь с родными 13 сентября.

Приметы пропавшего: рост 205 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы. Мужчина был одет в чёрные брюки, куртку и кроссовки. С собой у него была большая кожаная сумка.

Николай Лукашов нуждается в медицинской помощи, уточнили в поисковом отряде.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.