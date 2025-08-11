32-летний Евгений Шедько пропал в Брянской области

32-летнего Евгения Шедько ищут полиция и волонтёры в Брянской области. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Евгения Александрович Шедько из Выгоничского района пропал в Брянской области. 32-летний мужчина не выходит на связь с родными 6 июля 2025 года.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы и зелёные глаза. Мужчина был одет в тёмно-зелёную футболку, тёмно-синие джинсы и бежевые кроссовки.

Сведения о пропавшем просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.