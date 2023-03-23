32-летний мужчина пропал в Брянске
Волонтёры и полиция ищут в Брянске 32-летнего мужчину. Ориентировку разметили в региональном отделении отряда «Лиза Алерт»
В Брянске пропал 32-летний Дмитрий Сергеевич Утямишев. 21 марта он ушёл из дома в неизвестном направлении.
Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серые.
Мужчина был одет в зелено-коричневую камуфляжную куртку, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки и синюю трикотажную шапку. Пропавшему требует в медицинская помощь.
ИНформацию просят сообщить по телефонам горячей линии отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.
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