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32-летний мужчина пропал в Брянске

2023, 23 марта 13:09 Происшествия
32-летний мужчина пропал в Брянске
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Волонтёры и полиция ищут в Брянске 32-летнего мужчину. Ориентировку разметили в региональном отделении отряда «Лиза Алерт»

В Брянске пропал 32-летний Дмитрий Сергеевич Утямишев.   21 марта он ушёл из дома в неизвестном направлении. 

Приметы пропавшего: рост 180 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серые. 

Мужчина был одет в зелено-коричневую камуфляжную куртку, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки и синюю трикотажную шапку.  Пропавшему требует в медицинская помощь.  

ИНформацию просят сообщить по телефонам горячей линии отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.

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