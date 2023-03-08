33-летняя женщина пропала в Брянске
Волонтёры и полиция ищут 33-летнюю женщину в Брянске. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт»
В областном центре пропала 33-летняя Ирина Петровна Самусенко (Коренькова). 7 марта женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Она нуждается в помощи медиков.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-зелёные.
Женщина была одета в синюю куртку, синие джинсы, белый свитер, чёрные ботинки, тёмно-бежевую шапку. С собой у неё была чёрная сумка.
Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.
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