33-летняя женщина пропала в Брянске

Волонтёры и полиция ищут 33-летнюю женщину в Брянске. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт»

В областном центре пропала 33-летняя Ирина Петровна Самусенко (Коренькова). 7 марта женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Она нуждается в помощи медиков.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-зелёные.

Женщина была одета в синюю куртку, синие джинсы, белый свитер, чёрные ботинки, тёмно-бежевую шапку. С собой у неё была чёрная сумка.

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.