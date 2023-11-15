34-летний водитель сломал ногу в аварии на брянской трассе

34-летний водитель сломал ногу и вывихнул руку в аварии на трассе в Клетнянском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 16 км автодороги «Брянск-Смоленск-Клетня» в Клетнянском районе произошло ДТП. 34-летний водитель за рулём Renault Logan при повороте налево не пропустил Toyota Camry.

При столкновении иномарок автомобилист из Renault сломал бедро и вывихнул руку.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.