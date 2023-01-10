36 пьяных водителей поймали полицейские в Брянске

В праздничные дни инспекторы ДПС в Брянске задержали 36 пьяных водителей.

С 26 декабря 2022 года по 8 января нового года в в Брянске сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». В этом период стражи порядка задержали 36 пьяных автолюбителей. Среди общего числа 24 водителя отказались от прохождения освидетельствования. Ещё у троих не было прав.

За нетрезвое вождение автомобилистам грозит крупный штраф, также лишение водительского удостоверения. А повторное нарушение закона предусматривает, в том числе, и тюремный срок.