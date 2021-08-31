38-летний брянец пополнил кошелек лжеполицейского на 3 тысячи рублей

Денег мужчина лишился после телефонной беседы с «правоохранителем».

38-летний житель Советского района Брянска лишился 3 тысяч рублей, поверив телефонному собеседнику.

Как сообщает региональное УМВД, мужчине позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и попросил пополнить баланс его телефона. Житель Брянска пошел лжеполицейскому навстречу и в итоге лишился 3 тысячи рублей. Поняв, что стал жертвой обмана, брянец написал заявление в полицию.

На минувшей неделе 55 жителей Брянской области стали жертвами мошенничества. В общей сложности они перевели злоумышленникам около 11,8 миллиона рублей.