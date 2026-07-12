38-летний мужчина пропал в Выгоничском районе

2026, 12 июля 17:09

38-летний мужчину из Выгоничского района ищут полиция и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал житель деревни Хмелево Выгоничского района Вячеслав Вячеславович Баринов. 38-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими 7 июля.

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормального телосложения, русые волосы и серо-зелёные глаза. Мужчина был одет в тёмно-серые шорты и футболку, резиновые тапки.

Сведениями о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.