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Происшествия

38-летний мужчина пропал в Выгоничском районе

2026, 12 июля 17:09
38-летний мужчина пропал в Выгоничском районе
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38-летний мужчину из Выгоничского района ищут полиция и волонтёры. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

 

В Брянской области пропал житель деревни Хмелево Выгоничского района Вячеслав Вячеславович Баринов. 38-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими 7 июля.

Приметы пропавшего: рост 180 см, нормального телосложения, русые волосы и серо-зелёные глаза. Мужчина был одет в тёмно-серые шорты и футболку, резиновые тапки.

Сведениями о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.

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