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Криминал

Кражу имущества и денег со счёта раскрыли полицейские в Брянске

2026, 08 июля 17:44
Кражу имущества и денег со счёта раскрыли полицейские в Брянске
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Кражу имущества и денег со счёта раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о краже телефона и кошелька из квартиры, а также денег с банковского счёта. В преступлении подозревают 39-летнего и 51-летнего жителей облатсного центра. Оба ранее уже были судимы. 

По версии следствия, 51-летний подозреваемый зашёл в подъезд многоквартирного дома в Советском районе Брянска. Он увидел неплотно притворенную дверь в квартиру. Мужчина вошёл в жилище. 64-летняя хозяйка в это время была в душе и не отозвалась на оклик незваного гостя. Фигурант забрал из стоящей в прихожей сумочки кошелёк и мобильный телефон.

Выйдя на улицу, он рассказал приятелю о своем «приключении». В кошельке подельники обнаружили 100 рублей и банковские карты, а также листок с данными для входа в банковское приложение. Используя их и похищенный телефон, злоумышленники перевели на карту знакомой 39 тысяч рублей со счёта кредитной карты пенсионерки. Позже они обналичили деньги, разделили их пополам и потратили на личные нужды.

Подельников задержали оперативники уголовного розыска. Похищенные кошелек, банковские карты и мобильный телефон они выбросили. Ущерб составил 49 тысяч рублей.

Подозреваемым предъявлено обвинения. Суда они дожидаются в следственном изоляторе.

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