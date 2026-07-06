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ДТП

Нетрезвый водитель попал в ДТП на брянской трассе накануне

2026, 06 июля 14:34
Нетрезвый водитель попал в ДТП на брянской трассе накануне
Источник фото

Нетрезвый водитель попал в ДТП на брянской трассе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Вечером 5 июля на 149-м км автодороги «Орел — Брянск — Смоленск — граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе произошло ДТП. 45-летний мужчина не справился с управлением автомобиля Chrysler. Иномарка съехала в кювет и перевернулась. 

Водитель получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась. На месте дорожно-транспортного происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы составили на нарушителя административный материал. 

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