Делегация Брянской области участвует в выставке ИННОПРОМ-2026

2026, 08 июля 13:22

Делегация Брянской области участвует в выставке ИННОПРОМ-2026. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В городе Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2026. Участие в ней принимают более 850 организаций из разных стран. Национальные экспозиции представляют Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь.

Выставку посетила делегация Брянской области во главе с врио губернатора Егором Ковальчуком. В составе вошли заместитель главы региона Денис Амеличев и руководители промышленных предприятий.