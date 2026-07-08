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Промышленность

Делегация Брянской области участвует в выставке ИННОПРОМ-2026

2026, 08 июля 13:22
Делегация Брянской области участвует в выставке ИННОПРОМ-2026
Источник фото

Делегация Брянской области участвует в выставке ИННОПРОМ-2026. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

В городе Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2026. Участие в ней принимают более 850 организаций из разных стран. Национальные экспозиции представляют Индонезия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь. 

Выставку посетила делегация Брянской области во главе с врио губернатора Егором Ковальчуком. В составе вошли заместитель главы региона Денис Амеличев и руководители промышленных предприятий.

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