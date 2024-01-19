38-летнюю жительницу Брянска почти месяц ищут полиция и волонтёры
38-летнюю Виолетту Батыгину из Брянска почти месяц ищут полиция и волонтёры. Ориентировку распространили добровольцы регионального отряда «Лиза Алерт».
В Брянске пропала 38-летняя Виолетта Викторовна Батыгина (Белова). Родные потеряли с ней связь 25 декабря 2023 года.
Приметы пропавшей: рост 175 см, худощавое телосложение, серые глаза, волосы покрашены в фиолетовый цвет.
Женщина была одета в темно-синий пуховик, синие джинсы и синие полусапоги.
Сведения о пропавшей просят сообщить на горячую линию «Лиза Алерт» 88007005452 или в полицию 02, 102.
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