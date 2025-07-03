41-летнего Андрея Евтушенко из Брянска ищут волонтёры и полиция. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Андрей Дмитриевич Евтушенко пропал в Брянске. 41-летний мужчина вышел из дома 11 июня. С тех пор о его местонахождении родные ничего не знают.

Приметы пропавшего: рост 170 см, нормального телосложения, русые с сединой волосы, зелёные глаза, борода. Мужчина был одет в синие штаны и кофту, бордовую рубашку, чёрные кроссовки.

Сведения о пропавшем просят сообщить по телефонам горячей линии поискового отряда 88007005452 или в полицию 02, 102.