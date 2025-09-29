42-летнего брянца ищут полицейские и волонтёры

42-летнего Андрея Святохо несколько дней ищут полицейские и волонтёры в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропал Андрей Игоревич Святохо. 42-летний мужчина ушёл из дома 27 сентября. Обратно он так и не вернулся. На связь с родными мужчина не вышел. Пропавший нуждается в помощи медиков. К поискам присоединились сотрудники полиции и волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост 186 см, худощавого телосложения, тёмно-русые волосы и серо-голубые глаза.

Сведения о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.