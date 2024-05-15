44-летний мужчина пропал в Навлинском районе

44-летнего мужчину ищут волонтёры и полиция в Навлинском районе. Об этом сообщили в брянском поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской и Смоленской области ищут 44-летнего Игоря Сергеевича Крючков из села Алтухово, Навлинского района. С родными мужчине не выходил на связь с 11 мая.

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормального телосложения, тёмно-русые волосы, голубые глаза. Мужчина был одет в тёмно-синюю куртку, серые брюки и чёрные кроссовки.

Информацию о пропавшем просят сообщить в поисковый отряд по телефону 88007005452 или в полицию 02, 102.