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Происшествия

44-летний мужчина пропал в селе Супонево

2026, 28 сентября 11:45
44-летний мужчина пропал в селе Супонево
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44-летний мужчина пропал в селе Супонево. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».  

 

В Брянской области пропал житель села Супонево Александр Вячеславович Леоненко. 44-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими 22 августа 2026 года 

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, светлые с рыжиной волосы и серые глаза. Мужчина был одет в чёрную ветровку, серо-зелёные штаны, коричневые кроссовки и чёрную кепку. 

Информацию о пропавшем можно передать по телефонам 88007005452 или 02, 102.

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