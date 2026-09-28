44-летний мужчина пропал в селе Супонево

2026, 28 сентября 11:45

44-летний мужчина пропал в селе Супонево. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянской области пропал житель села Супонево Александр Вячеславович Леоненко. 44-летний мужчина перестал выходить на связь с близкими 22 августа 2026 года

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, светлые с рыжиной волосы и серые глаза. Мужчина был одет в чёрную ветровку, серо-зелёные штаны, коричневые кроссовки и чёрную кепку.

Информацию о пропавшем можно передать по телефонам 88007005452 или 02, 102.