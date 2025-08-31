49-летняя женщина пропала в Брянске

49-летнюю женщину ищут полицейские и волонтёры в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

В Брянске пропала Ольга Анатольевна Бурховецкая (Колышева). 49-летняя женщина ушла из дома 25 августа. Обратно она не вернулась и на связь с родными не вышла. К поискам присоединились добровольцы отряда «Лиза Алерт» и полицейские.

Приметы пропавшей: рост 160 см, плотного телосложения, рыжие волосы и серо-голубые глаза. Женщина была одета в чёрную кофту, салатовую жилетку, тёмно-синие джинсы и белые кроссовки.

Сведения о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.