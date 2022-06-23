51-летняя женщина попала в больницу после ДТП в Погарском районе

«Ока» столкнулась с иномаркой на встречке.

51-летняя женщина попала в больницу после ДТП в Погарском район, сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 7 километре автодороги «Погар-Стародуб». 51-летняя женщина-водитель «ВАЗ- 11113» при повороте налево выехала на встречку и столкнулась с Kia Magentis.

Автомобилистка из «Оки» получила травму грудной клетки, переломы ребра и ноги. Женщину отправили в больницу.

За рулём иномарки находилась 63-летняя женщина. Её оштрафовали за отсутствие при себе прав и документов на машину.

Пострадавшую женщину-водителя также привлекли к ответственности. Инспекторы выяснили, что задние колёса машины были обуты в зимнюю шипованную резину.