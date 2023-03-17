51-летняя женщина пропала в Почепском районе

Волонтёры и полиция ищут 51-летнюю женщину в Почепском районе. Ориентировку разместил поисковый отряд «Лиза Алерт».

7 марта 2023 года ушла из дома в селе Баклань Почепского района 51-летняя Лариса Николаевна Мордесова (Казанникова). С тех пор о ней родным ничего не известно. К поискам приступила полиция и волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Приметы женщины: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы каштановые, глаза карие. Пропавшая была одета в зеленую куртку и чёрные брюки.

Информацию о разыскиваемой просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.