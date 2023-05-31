53-летний мужчина пропал в Брянске

53-летнего Владимира Москаленко ищут в Брянске. Ориентировку распространили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Волонтёры и полиция занимаются поисками 53-летнего Владимира Николаевича Москаленко из города Брянска. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 19 мая.

Приметы пропавшего: нормального телосложения, русые с проседью волосы и светло-голубые глаза. Одет мужчина был в камуфляжную желто-зеленую куртку, аналогичной расцветки брюки и кроссовки с зелеными полосами. Он может нуждаться в медицинской помощи.

Сведения о пропавшем просят сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 02, 102.