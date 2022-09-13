55-летний мужчина пропал в Фокино
Полиция и волонтёры ищут 55-летнего Николая Лисичкина из Фокино.
В городе Фокино Дятьковского района пропал 55-летний Николай Анатольевич Лисичкин. Мужчина перестал выходить на связь 12 сентября
Приметы пропавшего: рост 178 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. В чем он был одет — неизвестно.
Информацию о мужчине просят сообщить по телефонам 88007005452 или 02, 102.
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