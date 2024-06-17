56-летняя велосипедистка попала в ДТП в Жуковке

В Жуковке произошла авария. 29-летний водитель за рулём «Лада» при повороте направо сбил 56-летнюю велосипедистку. Женщина ехала по главной дороге. Велосипедистку с переломом ноги со смещением госпитализировали.

56-летняя велосипедистка сломала ногу, попав в ДТП в Жуковке. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Нарастить поддержку О разработке и реализация совместных с ВТБ инвестпроектов договорились Василий Анохин с заместителем президента – председателя правления Банка Денисом Бортниковым. Сотрудничество с банком будет способствовать техническому перевооружению и модернизации смоленских предприятий. К слову, регион уже давно успешно взаимодействует с банком. При поддержке ВТБ реализованы крупные проекты по строительству птицеводческого комплекса в Смоленском районе, растениеводческого комплекса

На перспективу Краткие итоги международного экономического форума. В минувшую субботу в Санкт-­Петербурге завершился международный экономический форум, в котором принял участие губернатор Смоленской области Василий Анохин. В рамках мероприятия он провёл встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, министром сельского хозяйства России Оксаной Лут и послом Республики Индия господином Винаем Кумаром. Кроме того, в ходе форума при участии Василия Анохина было подписано 14 соглашений. Общий объём инвестиций

Импортозамещение в действии Крупнейшее машиностроительное предприятие «Рославльские тормозные системы» получит вторую жизнь. «Одной из тем повестки рабочей встречи с генеральным директором ФГУП НАМИ Фёдором Назаровым стало привлечение до 10 млрд руб. на обновление предприятия. Совместными усилиями прорабатываем этот вопрос для рассмотрения на уровне Правительства России», – поделился губернатор. Благодаря модернизации предприятие сможет замещать импортную продукцию, востребованную ведущими автопроизводителями.

Умный и тёплый город Модернизация теплоснабжения, цифровизация городской среды и реализация программ территориального развития… Всё это ключевые направления совместной работы с АО «Росатом Инфраструктурные решения» в рамках соглашения, подписанного с генеральным директором компании Ксенией Сухотиной. «Договорились о расширении текущей инвестиционной программы по модернизации системы теплоснабжения и её продолжении на 2025 – 2030 гг. Компания также поможет разработать инфраструктурный раздел

Кадры нового поколения Вопросы укрепления кадрового потенциала остро стоят на повестке дня. Василий Анохин назвал первоочередной задачей правительства области повышение эффективности управления на региональном и особенно муниципальном уровне. Подготовка руководителей нового поколения стала главной темой переговоров, которые провёл губернатор вместе с проректором Президентской академии Олегом Лебедевым и председателем попечительского совета Института Царьграда Константином Малофеевым. «Будем активно сотрудничать в сферах государственной социальной,