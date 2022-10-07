58-летний велосипедист пострадал в Новозыбкове

58-летний велосипедист получил травму головы при столкновении с легковушкой в Новозыбкове.

Авария произошла на улице Первомайской в городе Новозыбкове. 63-летний водитель на LADA Granta на перекрёстке не уступил дорогу 58-летнему велосипедисту. Мужчина ехал по краю проезжей части.

Велосипедиста с открытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга отправили в больницу.